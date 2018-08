Přestupy NHL ONLINE: Enström končí v NHL, Mazanec má nového konkurenta

PODPIS - Dvakrát vybírali New York Islanders v prvním kole letošního draftu. Nejdříve zvolili z 11. pozice Olivera Wahlströma a následně z pozice 12. obránce Noaha Dobsona. Druhý nejproduktivnější zadák celého loňského ročníku QMJHL (sesbíral 69 bodů v 67 zápasech) se přiblížil NHL, podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,775 milionu dolarů.

Excited an honoured to have signed my first NHL contract with the @NYIslanders. Can’t thank my family, friends , coaches, teammates, @maloneythompson and everyone else whose helped me get to where I am today #grateful