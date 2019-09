Přestupy NHL ONLINE: Flames podepsali hráče, který byl před rokem bez gólu | iSport.cz

KONEC KARIÉRY - Před pár dny oznámilo vedení Calgary, že propouští jedenatřicetiletého obránce Erica Grybu z kempu, a ten nijak výrazně neváhal a oznámil konec aktivní kariéry. Stokilový kanadský chasník je hráčem ze staré školy a do současného hokeje už moc nezapadá. V NHL odehrál 289 utkání (7+36) za Ottawu, Edmonton a New Jersey a přidal k tomu 254 bitev v AHL. Známý je například drsným střetem z play off 2013, kde poslal do nemocnice Larse Ellera z Montrealu. Je mimo jiné vášnivým lovcem, tomu se teď bude ještě více věnovat.

I’m hanging up the skates! I am proud of the career I was able to put together and couldn’t be more grateful of all the support I received along the way. I am excited for my next chapter and all the challenges that are to come. Now let’s hunt!#timetohunt #nextchapter #retirement pic.twitter.com/kUrLSe8o7U