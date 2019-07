Přestupy NHL ONLINE: Forvard Sharks šokoval podpisem jen za milion | iSport.cz

PODPIS - Zdá se, že po pěti sezonách snažení si šestadvacetiletý zadák Scott Harrington konečně našel pevné místo v NHL a Columbus s ním podepsal tříletou smlouvu s celkovým výdělkem 4,9 milionu dolarů. Bývalý obránce Pittsburghu a Toronta odehrál za Jackets 73 utkání základní části (nejvíce v kariéře) a k tomu všech deset v play off.

Caught up with @S_Harrington06 to talk about his new contract. "I couldn't ask for a better place to play so I'm thrilled," the #CBJ defenseman says. https://t.co/LiONUV1mWW