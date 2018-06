Přestupy NHL ONLINE: Francouz má problém, přichází Grubauer

VYKOUPENÍ ZE SMLOUVY - Ještě rok měl v San Jose smlouvu sedmatřicetiletý Paul Martin, který zatěžoval platový strop částkou 4,85 milionu dolarů. Sharks ale zkušeného zadáka, který v klubu strávil poslední tři sezony, vykoupili. "Byl opravdickým profíkem, ukázal charakter a vůdcovství a ovlivnil mnohé mladé hráče," chválil generální manažer Doug Wilson.

Thank you, Paul! For everything you brought on the ice and in our community, we are grateful. pic.twitter.com/9sNXjVzoof

One of the best teammates, professionals you will find in pro sports. A great mentor to every player in the Sharks organization. https://t.co/qg0nQ6yhdc

Can’t say enough about @ShineALigh7 Paul Martin amazing guy off the ice and huge mentor on it. Leaned on this guy a ton and was fun every day with him. One of the best teammates out there! Miss throwin’ my grenades over there to ya and now you can get those shooter sticks again!