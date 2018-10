Přestupy NHL ONLINE: Gionta uspěl v kempu, o rok si prodlouží kariéru

WAIVERS LISTINA - Dnes je tu opravdu živo! Útočník Dmitrij Jaškin se stěhuje ze St. Louis do Washingtonu a potkala ho tak v zámoří první změna dresu. Buffalo zase získalo z Dallasu forvarda Remiho Elieho a Toronto přišlo rovnou o dva brankáře. Mistra světa z roku 2016 Calvina Pickarda si vzala Philadelphia a veterána Curtise McElhinneyho zase Carolina.

I would like to Thank @StLouisBlues organization for making my dream come true and for allowing me to start my NHL career here. Also to my teammates over the years and of course fans you guys are great! With that said I’m extremely excited to join @Capitals! See you soon DC!!!