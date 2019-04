Přestupy NHL ONLINE: Hned v šesti klubech se podepisovalo | iSport.cz

PODPIS - Americký brankář Joey Daccord podepsal dvouletou smlouvu s Ottawa Senators. Kontrakt pro 199. hráče draftu 2015 platí okamžitě a je na 1,85 milionu dolarů. Dvaadvacetiletý Daccord dosud chytal za Arizona State v NCAA.

I am incredibly excited to announce I have signed an NHL contract with the @Senators. Thank you to @SunDevilHockey and @asucoachpowers for the amazing opportunity. Thank you to my family, my teammates and everyone that’s been a part of this. I’m a Sun Devil for Life. #ForksUp pic.twitter.com/EFeUEngcMk