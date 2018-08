Přestupy NHL ONLINE: Hvězdička konečně podepsala, v Calgary bude 6 let

POZVÁNKA DO KEMPU - Oddálit odchod do hokejového důchodu se v Edmontonu pokusí někdejší produktivní zadák Jason Garrison. Třiatřicetiletý bek se trápil už v poslední sezoně ve Vegas, do kádru nováčka se prosadil jen na 8 utkání a zbytek času strávil na farmě. V Chicagu se zase o místo popere o šest let mladší bek Brandon Davidson, jenž v minulé sezoně hrál za Montreal, Edmonton a Islanders a připsal si 7 bodů.

Brandon Davidson is going to Chicago on PTO but has one year one way contract offer if they like what they see at camp. Had 10 PTO options