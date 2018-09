Přestupy NHL ONLINE: Hvězdička se v Carolině chystá na novou smlouvu

SPEKULACE - Statisticky třetí nejhorší (75,8%) byla Philadelphia v minulé sezoně ve hře ve vlastním oslabení a generální manažer Ron Hextall samozřejmě s podobnou statistikou není spokojený. "Uvítal bych defenzivně laděného útočníka, ale spíš než o podpis volného hráče by šlo o větší krok," řekl Hextall a naznačil možnou výměnu. "Zatím jsme se ale nedokázali dostat k žádnému řešení, které by dávalo smysl," dodal.

