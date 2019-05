Přestupy NHL ONLINE: Jeřábek v zámoří končí, Rutta pokračuje v Tampě | iSport.cz

PODPIS - Jen pár dní poté, co New York Rangers získali od Caroliny práva na talentovaného obránce Adama Foxe, s ním podepsali tříletou smlouvu, která se díky bonusům může vyšplhat až na 5,3 milionu dolarů.

"Overall the talent level is really high. I think it's really exciting to see how he can grow with what we have here already."



#NYR GM Jeff Gorton on Adam Fox



