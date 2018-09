Přestupy NHL ONLINE: Jeřábek za Edmonton hrát nebude! Klub s ním rozvázal smlouvu

ROZVÁZÁNÍ SMLOUVY - Český reprezentanční obránce Jakub Jeřábek, který se v létě po odchodu z Washingtonu upsal Edmontonu, si za Oilers nakonec nezahraje. Kanadský klub s plzeňským odchovancem rozvázal kontrakt a uvolnil ho, aby si mohl hledat nové angažmá. Vedení Edmontonu oznámilo konec novopečeného vítěze Stanley Cupu v týmu na sociálních sítích.

The #Oilers have placed forward Pontus Aberg on waivers for the purpose of assignment to the @Condors. Also, defenceman Jakub Jerabek has been released & is awaiting assignment.