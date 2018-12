Přestupy NHL ONLINE: Kanonýr Pittsburghu prodloužil o dalších 5 let | iSport.cz

SPEKULACE - V zámořských kuloárech se začalo proslýchat, že čtyřicetiletý ruský kouzelník Pavel Dacjuk, který už třetím rokem dělá kapitána Petrohradu, by se chtěl vrátit do NHL. To ale popřel jeho agent Dan Milstein. "Každý rok si spolu sedneme a bavíme se o tom, co bude dál. Varianta návratu do NHL ale vůbec nepadla," řekl.

Heard some idle chatter that 40-year-old KHLer Pavel Datsyuk might consider a return to the NHL next season but his agent Dan Milstein says: “Every year we sit down and talk about options but (returning to the) NHL isn’t something he has entertained.”