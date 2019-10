Přestupy NHL ONLINE: Kdo z volných veteránů jako další podepíše? | iSport.cz

PODPIS - Arizona ukázala, že kromě Anttiho Raanty bude v brankovišti znovu hodně spoléhat také na Darcyho Kuempera. S devětadvacetiletým gólmanem, který má ještě rok platnou smlouvu, prodloužila o další dva, během nichž si vydělá 9 milionů dolarů.

“With him and Raanta together, we've got some really solid goaltending now. We've always had it, but now we've got them locked up." 🔒



With @dkuemps35 signed to a two-year extension, the #Yotes goalie situation is a good one.https://t.co/wVs56PJtCA