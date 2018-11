Přestupy NHL ONLINE: Kings vyhodili kouče Stevense, nahradí ho Desjardins

SPEKULACE - Vítěz Stanley Cupu z roku 2013 obránce Nick Leddy by mohl v průběhu sezony změnit barvy. Zadák New York Islanders v klubu odehrál už čtyři sezony a pokaždé nasbíral minimálně 37 bodů. Jeho roční cap-hit je 5,5 milionu dolarů až do roku 2022, ale nový generální manažer Lou Lamoriello by údajně byl ochoten se ho zbavit. Tedy v případě dobré nabídky...

Adding to the the ‘not imminent’ department, Islanders D Nick Leddy is also on the radar of some teams. Told he was discussed last season, and while Lou is new GM, believe Isles willing to listen.