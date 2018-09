Přestupy NHL ONLINE: Klan Sutterů vítá v lize dalšího zástupce

PODPIS - Do NHL míří další člen slavného klanu Sutterů, tentokrát je to osmnáctiletý Riley. Tenhle silový útočník po červnovém draftu (93. pozice) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt (2,775 milionu dolarů) s Washingtonem, a to krátce poté, co načal už čtvrtou sezonu ve WHL v týmu Everett Silvertips. Jeho otcem je bývalá čtyřka draftu Ron Sutter a v hokeji se profesionálně angažuje nebo angažovalo dalších 11 členů rodiny.

Surreal feeling signing my first NHL contract. Thank you @Capitals and everyone who has supported me along the way! #ALLCAPS