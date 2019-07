Přestupy NHL ONLINE: Konečně české jméno, barvy mění kanonýr Frk | iSport.cz

PŘESTUP - Po dvou letech v organizaci Colorada se do Pittsburghu vrací devětadvacetiletý obránce David Warsofsky, který celou poslední sezonu strávil v AHL. Společně s ním přichází ze stejného místa o rok mladší útočník Andrew Agozzino.

The Penguins have signed defenseman David Warsofsky and forward Andrew Agozzino to two-year contracts. The two-way deals both carry an average annual value of $700,000 at the NHL level. Details: https://t.co/4EcuZKZ3dH pic.twitter.com/WBHdAeha8i

Bill Guerin on Warsofsky and Agozzino: “They are going to provide great depth for our organization. They're both leaders that can help mentor our younger players. If there are injuries or trades, you need guys like them, who have NHL & AHL experience, to come in and contribute."