Přestupy NHL ONLINE: Minnesota ostrouhala, superhvězda KHL Wild nepomůže | iSport.cz

KONEC VE FUNKCI - Prezident a výkonný ředitel Arizony Ahron Cohen byl odvolán ze svých funkcí. Informaci přinesl Craig Morgan z portálu The Athletic. Cohen působil v klubu od roku 2015 a na zmíněné pozice se dostal o tři roky později. Stejně tak Los Angeles neprodloužili končící kontrakt s asistentem generálního manažera Mikem Futou. Futa působí v organizaci od roku 2007.

Thank you to my @ArizonaCoyotes family for the privilege of being a part of this organization for the past 5 years. I’m proud of the impact we made in the Arizona community and will be forever grateful for the wonderful memories! #OurPack #Scratchinandclawin pic.twitter.com/PpS5briNpz