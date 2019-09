Přestupy NHL ONLINE: Mistr hitů a člen Triple Gold Clubu končí s hokejem | iSport.cz

SPEKULACE - Před pár dny vypustil agent Allan Walsh informaci, že začíná zastupovat čtyřicetiletého veterána Andreje Markova, který se snaží o návrat do NHL. Výsledky jsou vidět okamžitě. "Jsem přesvědčený, že si práci najde. Už se mi ozvali z mnoha týmů a ptali se na jeho kondici. Zástupci několika klubů už se na něj osobně přijeli podívat na Floridu, kde trénuje," řekl Walsh. Ruský obránce hrál v zámoří jen za Montreal, s 990 starty je šestý v klubové tabulce a na stejném místě se drží v počtu asistencí, kterých nasbíral 453.

