Přestupy NHL ONLINE: Mladíček z Arizony prodloužil o dalších 6 let

SPEKULACE - Do 1. prosince musí Toronto podepsat Williama Nylandera, jinak švédský útočník už nesmí zasáhnout do právě probíhající sezony NHL. Dojde k tomu? Kdo ví. Nicméně vedení mužstva konečně připustilo, že zvažuje výměnu útočného talentu. Žurnalista Elliotte Friedman informuje o tom, že klub se ptá konkurence, co by za Nylandera mohlo být nabídnuto...

There is word tonight TOR has asked teams to indicate what they would offer -- and will not trade -- for William Nylander. Still think their first choice is to sign him, but we have entered the next stage, with 20 days until the deadline.