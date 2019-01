Přestupy NHL ONLINE: Na odchodu z Caroliny by mohl být Hamilton | iSport.cz

SPEKULACE - V pátek se CEO týmu Dallas Stars Jim Lite velice nelichotivě vyjádřil směrem k výkonům opor Jamieho Benna a Tylera Seguina a odezvy na sebe nenechaly dlouho čekat. "Hrozí, že potřetí v řadě nepostoupíme do play off, potřebujeme tedy, aby se naši nejlepší hráči na ledě také tak chovali. Tohle neměl být vzkaz, že chceme někoho vyměnit," řekl majitel klubu Tom Gaglardi, který nebyl s Liteovou kritikou moc spokojený.

"Our best players have to be our best players. This is not about trading anyone. This is not about firing anyone. We are in danger of missing the playoffs for the third straight year, and this team is built to win and contend now (2/3)...