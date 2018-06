Přestupy NHL ONLINE: Nic netrvá věčně, říká o jádru mužstva majitel Chicaga

PODPIS - Osmnáctiletý brankářský talent Michael DiPietro nakročil do NHL, podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Vancouverem. Kanadský klub rodáka z Windsoru draftoval v roce 2017 z 64. místa. V sezoně 2017/18 byl gólman Windsoru Spitfires v OHL zvolen nejlepším brankářem ligy.

So happy to announce that I have signed my first NHL contract with the @Canucks ! Thank you for everyone who has helped me get to this point in my life and now the real work begins! See you soon Vancouver 🏒 pic.twitter.com/gxOYbeNvvV