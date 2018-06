Přestupy NHL ONLINE: Oilers mají jasno, chtějí se zbavit Lucice

SPEKULACE - První rok v Arizoně má za sebou obránce Niklas Hjalmarsson, ale i když mu sezonu v březnu předčasně ukončilo zranění, v klubu byli s trojnásobným vítězem Stanley Cupu s Chicagem spokojení a chtějí s ním údajně prodloužit smlouvu. Ta současná je ještě rok platná.

Also in that story, @AZSports reported previously that the Coyotes wanted to sign @hammarenfyra (D Niklas Hjalmarsson) to an extension. He also has one year left on his contract. Sounds like there is real traction on that agreement. Eligible to sign July 1. Top 5 D would be set.