Přestupy NHL ONLINE: Opoře Edmontonu se finalizuje nová smlouva | iSport.cz

SPEKULACE - V Los Angeles to nebylo úplně ono (17 zápasů, 9 bodů a bilance minus 10), ale po přestupu do Montrealu ukazuje ruský útočník Ilja Kovalčuk, že ještě není odpis. U Canadiens má během 12 utkání bilanci 5+5, a k tomu pět kladných bodů. Takže co teď? Nechat si laciného útočníka, nebo ho pustit v případě dobré nabídky? Třeba volby ve druhém kole draftu...

Belief from some teams that the price to rent out Ilya Kovalchuk from Mtl is no less than a 2nd RD pick; also hearing Habs have discussed merits of keeping him b/c of his positive impact both on ice/in the room. Still 3 weeks to go before Feb. 24 but might be 11th hour decision.