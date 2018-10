Přestupy NHL ONLINE: Pittsburghu chybí jednička, přijde náhrada?

16:58'

KONEC KARIÉRY - Po sedmnácti sezonách končí kariéru šestka draftu z roku 2000 Scott Hartnell. Tu kanadský kudrnáč načal v barvách Nashvillu, pokračoval ve Philadelphii, kde válel vedle Jaromíra Jágra, pak válčil v Columbusu a kariéru zakončil jednou sezonou v barvách Predators. Celkem v základní části zvládl 1249 utkání, připsal si 707 bodů (327+380) a 1809 trestných minut a přidal ještě 99 startů v play off a k nim 47 bodů.

