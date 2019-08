Přestupy NHL ONLINE: Po roce bez hokeje to útočník zkusí v kempu Dallasu | iSport.cz

PŘESTUP - Jedenatřicetiletý kanadský centr Derick Brassard má konečně podepsáno, na rok bude působit u New York Islanders, kde si vydělá 1,2 milionu dolarů. V týmu se také pokusí znovu nakopnout kariéru, po kvalitních sezonách v Columbusu, Rangers a Ottawě se mu poslední dva roky nedařilo, vystřídal čtyři kluby a sesbíral jen 69 bodů.

“I’m looking to bounce back this year. I think it’s a really good fit for me with the Islanders. They play four lines, in your face and they use everyone. I’m looking forward to having a big role on the team to help them go back to the playoffs.” https://t.co/VndXpjywE1