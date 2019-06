Přestupy NHL ONLINE: Půjde Subban do Toronta? A co zájemci o Perryho? | iSport.cz

SPEKULACE - Nejlepší sezonu kariéry má za sebou finalista Vezina Trophy i Bill Masterton Trophy Robin Lehner z New York Islanders. Tam švédský brankář podepsal před sezonou a vydělal si za ní 1,5 milionu dolarů. Poté, co ročník zakončil s šesti čistými konty a bilancí 25-13-5 by rád na Long Islandu zůstal. "Mám rád tuhle organizaci, spoluhráče i všechny kolem. Rozhodně bych chtěl zůstat," řekl.

Islanders goalie Robin Lehner said he does not want to become a UFA, that he wants to re-sign with the Islanders and he remains hopeful of that happening. "I like the people there. I love my teammates. I love the organization. So obviously I want to be back.”