Přestupy NHL ONLINE: Rangers vykoupí hvězdného obránce | iSport.cz

VÝMĚNA - Pittsburgh získal z Edmontonu práva na dvaadvacetiletého amerického obránce Johna Marina, který poslední tři sezony hrál na Harvard University v NCAA a v příštím ročníku bude v klubu dělat kapitána. Pens za 154. muže draftu 2015 obětovali volbu v 6. kole draftu 2021.

Rutherford on Marino: "John is a mobile defenseman who excels at moving the puck while also playing with an edge to his game. We are excited to acquire him as we continue to add defensive depth to the organization. The next step is to work on getting a contract done with him."