Přestupy NHL ONLINE: Rangers získali žádaný útočný talent | iSport.cz

KONEC KARIÉRY - Přestupová uzávěrka nebyla jen o výměnách. Na svou šanci na podpis čekal mimochodem také šestatřicetiletý rakouský křídelník Thomas Vanek, který od začátku ročníku neměl smlouvu. Protože po něm žádný klub nesáhl, rozhodl se ukončit kariéru. V NHL zvládl pátý hráč draftu 2003 v barvách Buffala, NY Islanders, Montrealu, Minnesoty, Detroitu, Floridy, Vancouveru a Columbusu celkem 1029 zápasů a připsal si 789 bodů (373+416).

After a final shot and signing with a Stanley Cup contender didn’t materialize yesterday, Thomas Vanek has announced his retirement at the age of 36. pic.twitter.com/Hht6dJZpPe

ICYMI: Former #Sabres forward Thomas Vanek joined @TheInstigators on @WGR550 this morning and said that if he was to go unsigned by 3pm today, his playing days in the NHL are likely over. Now, we wait and see if he officially calls it a career:



