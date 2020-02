Přestupy NHL ONLINE: Rekordní uzávěrka, došlo na 32 výměn | iSport.cz

VÝMĚNA - Velkou posilu pro play off získali ve Vegas, z Chicaga přichází brankář Robin Lehner. Spolu s ním mění dres i Martins Dzierkals. Nevadský tým naopak opouští dosavadní dvojka Malcolm Subban, volba ve 2. kole draftu a devatenáctiletý americký obránce s ruským jménem Slava Demin.

Thank you Chicago. What a great city. Fans were unbelievable and I’m not going to forget the short time there. I believe in this team and still do. Great teammates! gonna miss all of you. The city and guys deserve the best. 🐼was born in Chicago.