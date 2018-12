Přestupy NHL ONLINE: Ruská hvězdička mění Montreal za Los Angeles

SPEKULACE - Ostrostřelec Buffala Jeff Skinner je v tuto chvíli v posledním roce šestiletého kontraktu na 34,35 milionu dolarů, a protože své působení v novém klubu po trejdu z Caroliny načal 18ti góly ve 24 zápasech začíná se pomalu spekulovat o jeho příští smlouvě. "Debaty zatím neprobíhají, ale měly by odstartovat v průběhu vánočních svátků," sdělil žurnalista Pierre LeBrun.

Regarding pending UFA Jeff Skinner, on fire for the Sabres, there haven't been any contract talks yet but the expectation is that both sides will start chatting in and around the holidays next month and see where it goes from there...