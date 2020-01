Přestupy NHL ONLINE: Ruský mladík si na MSJ dojel pro smlouvu | iSport.cz

SPEKULACE - Jedničce Washingtonu brankáři Bradenu Holtbymu končí po sezoně pětiletá smlouva na 30 milionů dolarů, o nové se ale v nejbližší době jednat nebude. "Klub se s hráčovým agentem dohodl, že o kontraktu se bude jednat až po sezoně. Klíčem je soustředit se na tažení za Stanley Cupem," sdělil analytik Elliotte Friedman.

