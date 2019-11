Přestupy NHL ONLINE: Šampioni vyměnili často zraněného útočníka do Detroitu | iSport.cz

SPEKULACE - Los Angeles Kings patří v této sezoně zatím k tomu nejhoršímu v lize, a to znamená, že možná dojde ke změnám na soupisce. V posledních dnech se výrazně mluví o možném trejdu útočníka Tylera Toffoliho, který byl po osmi bezbodových zápasech nedávno zdravým náhradníkem. "Co na to říct... Nevyhráváme, nehrajeme dobře, takže co se stane-stane se," reagoval sedmadvacetiletý mistr světa z roku 2015 a vítěz Stanley Cupu z roku 2014. Během únorové přestupové uzávěrky měli o Toffoliho velký zájem Boston Bruins...

"It comes with not playing well and not winning games, so whatever happens, happens."@LAKings forward Tyler Toffoli spoke to @lukefoxjukebox about being scratched and hearing his name in the rumour mill as of late.https://t.co/6jIVycXwhB