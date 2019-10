Přestupy NHL ONLINE: Sbisa patřil Ducks jen pár hodin, jde do Kanady | iSport.cz

ODCHOD Z NHL - Posledním chráněným volným hráčem v NHL zůstal finský defenzivní talent Julius Honka, který vedení Dallasu už před několika týdny zažádal o výměnu. Ale protože se zatím nic neděje, odchází čtrnáctý hráč draftu 2014, který nasbíral v 87 zápasech za Dallas 13 bodů, do finského Jyväskylä.

Dallas defenseman Julius Honka signed with @JYPJyvaskyla.



He has an option to go back to NHL anytime he wants.



"We're happy to have him back. We wanted to give him an opportunity to show what he can do so he could go back to where he belongs, NHL".



-GM Mikko Viitanen#GoStars