SPEKULACE - Calgary chtělo být během uzávěrky hodně aktivní, ale vyhlídnuté posily byly pro Flames moc drahé. Nejdříve se mluvilo o Marku Stoneovi, jenže ten nakonec zamířil do Vegas. Celkem jasné to bylo i se střelcem Jasonem Zuckerem z Minnesoty, ale ani tady to neklaplo. Generální manažer Brad Treliving později řekl, že nechtěl kvůli krátkodobým posilám ovlivňovat budoucnost klubu.

Both myself and @RussoHockey learning that what looked like a done deal between Calgary and Minnesota involving Jason Zucker fell through today. Why exactly it came undone isn’t clear at this point...