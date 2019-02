Přestupy NHL ONLINE: Specialista na vhazování Vermette po 14 letech končí | iSport.cz

PODPIS - První sezonu po výměně z Arizony zažívá v Carolině pracovitý útočník Jordan Martinook. A daří se mu, v 50 zápasech dal 10 gólů a jediný mu chybí k vyrovnání sezonního maxima. Proto s ním Hurricanes o dva roky prodloužili smlouvu a celkem mu nasypou 4 miliony dolarů.

Great way to cap off one of the best weeks of my life. My family and I are so excited to be staying in Raleigh for 2 more years. Great things are coming from this team and I’m so happy to be apart of it @NHLCanes