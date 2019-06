Přestupy NHL ONLINE: Šulák končí v zámoří. Poprvé si zahraje v KHL | iSport.cz

PODPIS - U New York Islanders se podepisovalo. O dva roky prodloužil sedmadvacetiletý útočník Tanner Fritz, který za poslední dva ročníky v týmu sehrál 42 utkání. První rok smlouvy je jednocestný na 700 tisíc dolarů, druhý je dvoucestný a na farmě bude znamenat 250 tisíc dolarů. Tříletou nováčkovskou smlouvu podepsal o sedm let mladší kanadský útočník Arnaud Durandeau, který v barvách Halifaxu v QMJHL v základní části nabral 73 bodů v 68 zápasech. Klub ho draftoval v 6. kole v roce 2017.

Excited and honoured to have officially signed my first NHL contract with the @NYIslanders Would like to thank everyone who has helped me get to this point. Excited for what the future holds. pic.twitter.com/kPItUqV3Fx