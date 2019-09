Přestupy NHL ONLINE: Švédský bek je prvním kdo uspěl v kempech | iSport.cz

SPEKULACE - Posledním Čechem, který má status chráněného volného hráče, je Pavel Zacha. V pondělí prosákly informace o tom, že údajně podepsal s ruským Omskem. "Ano, jeho agent mi o tom, že by k tomu mohlo dojít, nedávno vyprávěl. Popravdě doufám, že dojde v příštích dnech k dohodě mezi námi," řekl generální manažer New Jersey Ray Shero. "Pokud je KHL cesta, kterou chce jít, já toho nemůžu moc dělat. Ale byla by to pro něj náročná cesta zpět a pěkný krok zpátky," varoval hráče.

Ray Shero on Pavel Zacha: "He's a young guy whose game is evolving. I think we can get something done, hopefully, but I can't control what he does. If (the KHL) is the route he likes, it's going to be a long road back to the NHL."https://t.co/KANOrFXQMp