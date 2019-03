Přestupy NHL ONLINE: Švédský kanonýr bude u Ducks dalších pět let | iSport.cz

VÝMĚNA - Pittsburgh sehnal pořádnou posilu do obrany, z Vancouveru přišel neústupný obránce Erik Gudbranson. Pens opouští vítěz Stanley Cupu s Los Angeles Tanner Pearson, který do klubu přišel na začátku ročníku. Dalším bekem do Pittsburgh se stal Chris Wideman, který byl na Floridě nevyužitý a hrál jen na farmě. Penguins ho dostali za útočníka Jeana-Sebastiana Deu.

It's Erik Gudbranson for Tanner Pearson, one for one. No salary retained.

Chris Wideman is signed through the end of the regular season, and carries an average annual value of $1 million. He will be an unrestricted free agent this summer. He will report to the @WBSPenguins. Full details: https://t.co/8SOYZNE5aC