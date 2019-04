Přestupy NHL ONLINE: Syn Keitha Primeaua podepsal s Canadiens | iSport.cz

PODPIS - Tým Boston College opouští obránce Casey Fitzgerald, který jde do Buffala. Fitzgerald má mimochodem slavného otce, Tom dlouhé roky hrával v NHL a v tuto chvíli je asistentem generálního manažera v týmu New Jersey Devils. Dvouletá smlouva pro kapitána mužstva platí od dalšího ročníku, ten současný dohraje v Rochesteru v AHL. Z Boston University také odchází kapitán, a i Bobo Carpenter má slavného otce. Bobby Carpenter odehrál v NHL 1178 utkání a vyhrál Stanley Cup s New Jersey v roce 1995. Jeho syn se na dva roky upsal New York Islanders.

We have signed Casey Fitzgerald to a two-year, entry-level contract with an AAV of $925,000 starting with the 2019-20 season. Fitzgerald will sign an ATO and report to @AmerksHockey . pic.twitter.com/XKnIyAMykC

18 years and 19 pairs of skates later I’m so thankful to have signed my first NHL contract with the @ny_islanders! Can’t thank @terrierhockey enough for an unforgettable four years and especially Haley, my parents and siblings for all their sacrifices and support #Isles #LGI pic.twitter.com/KM5Ir10cmv