Přestupy NHL ONLINE: Tampa si v menším trejdu prohodila beky s Buffalem | iSport.cz

SPEKULACE - Výsledkovou krizi a usazení na dno NHL v Los Angeles nejspíš odnese Ilja Kovalčuk. Vedení mužstva ruskému veteránovi oznámilo, že v nejbližší době ho nehodlá nasazovat do zápasů, ale že může s týmem dál trénovat. Šestatřicetiletý Kovalčuk je s devíti body pátým nejproduktivnějším hráčem týmu, ale s průměrným časem na ledě 15:25 je až jedenáctý. U Kings má smlouvu až do konce příští sezony, její cap-hit je 6,25 milionu dolarů, proto bude těžké ho i vyměnit.

There is word this afternoon that LA has informed Ilya Kovalchuk he will be out of the lineup for the foreseeable future. He is welcome to practice with the club, but he will not be playing. Obviously, more details as they occur.