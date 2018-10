Přestupy NHL ONLINE: Tootoo končí s hokejem, Tuch prodloužil o 7 let

PODPIS - Chvíli to trvalo, ale pětatřicetiletý defenzivní expert Stephen Gionta se dočkal prodloužení smlouvy s New York Islanders. Americký útočník v klubu hraje už třetím rokem, nicméně ten minulý strávil na farmě a předminulý hrál v prvním týmu jen 26 zápasů. Roční smlouva pro borce, jehož bratrem je slavnější Brian Gionta, zní na 650 tisíc dolarů v prvním týmu a 250 tisíc v AHL.

“I want to thank the coaching staff and Mr. Lamoriello for the opportunity to continue playing. To get the opportunity to come to camp on the PTO was something that I cherish and that turned into a contract. To be playing tonight is going to be fun.” -Stephen Gionta #Isles pic.twitter.com/Hjxhjke3Fj