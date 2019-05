Přestupy NHL ONLINE: Tři kanadské kluby podepisovaly obránce | iSport.cz

SPEKULACE - Když Islanders minulé léto přivedli do týmu Robina Lehnera, určitě nečekali, že sezonu zakončí s bilancí 25-13-5, s průměrem 2,13 gólu na zápas a procentuální úspěšností 93%. Díky tomu je z něj finalista Vezina Trophy a Masterton Trophy. Jenže roční kontrakt na 1,5 milionu dolarů mu skončil a v červenci dost možná bude nechráněným volným hráčem. "Moc se mi tu líbilo, potkal jsem tu ohromné lidi, ale teď se ve mně mísí mnoho pocitů na to, abych mohl dělat závěry," řekl po vyřazení od Caroliny na téma dalšího ročníku.

