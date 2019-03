Přestupy NHL ONLINE: V létě budeme agresivní, těší se GM Floridy | iSport.cz

PODPIS - Třiadvacetiletý útočník Luke Philp opouští University of Alberta z ligy USports a může se těšit na boj o místo na soupisce Calgary Flames. Třetí nejproduktivnější hráč celé soutěž podepsal na dva roky (1,85 milionu dolarů), boj o místo v NHL začne na podzim.

Honoured to sign with the @NHLFlames , I would like to thank all my friends and family and everyone who made this possible. It has been a crazy few days finishing our season and then singing my first contract and I appreciate all the support. Excited to get things going!