Přestupy NHL ONLINE: V Nashvillu se prodlužovalo, rovnou o 7 let | iSport.cz

ODCHOD Z NHL - Třiatřicetiletý útočník Eric Fehr opouští zámoří a vydává se za hokejem do Evropy, konkrétně do Švýcarské Ženevy. Vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem z roku 2016 nasbíral za Washington, Winnipeg, Pittsburgh, Toronto, San Jose a naposledy Minnesotu celkem 652 startů v NHL a k tomu 221 bodů. V Evropě působil také během výluky v roce 2012, kdy naskakoval za finské HPK.

My family and I are really excited to start a new chapter in my hockey career with @officialGSHC. I’ve always wanted to play in Switzerland and I feel lucky I get to play in such an amazing city! I can’t wait to meet my new teammates and get to work!