Přestupy NHL ONLINE: Veterán končí v kempu Oilers, zradilo ho koleno

KONEC V KEMPU - Boj o místo v sestavě Edmontonu ještě pořádně ani nezačal a čtyřiatřicetiletý Scottie Upshall už je mimo hru. Šestý hráč draftu z roku 2002 totiž kvůli poničenému kolenu neprošel fyzickými testy. Co teď? Dá někdo majiteli 759 startů v NHL ještě šanci?

Scottie Upshall (knee) fails medical in EDM today.

It does not automatically end his PTO with Oilers. But unable to participate for a few weeks, his opportunity is, for all intents and purposes, expired this fall in EDM.