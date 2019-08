Přestupy NHL ONLINE: Veterán zvažuje nabídky, chce Buffalo či Montreal | iSport.cz

SPEKULACE - Ještě útočníci Andrew Mangiapane a Matthew Tkachuk nemají v Calgary smlouvu, a především druhý jmenovaný je klíčovou postavou. Šestka draftu 2016, která už na dresu nosí áčko, má za sebou nováčkovský kontrakt a sezonu se 77 body. Očekává se, že nový kontrakt by měl být uzavřen před startem kempu. "To je náš cíl a Matthew to cítí stejně," řekl generální manažer Brad Treliving.

The Flames expect RFA forward Matthew Tkachuk will sign before training camp starts in September.



"That's been our expectation, our hope, our goal. That's what we're working toward. I know that's what Matthew wants as well." -- GM Brad Treliving https://t.co/GVo7XCjItA