Přestupy NHL ONLINE: zamíří možná nejlepší evropský brankář do Islanders? | iSport.cz

PODPIS - Dva obránce získala Florida, ale oba přichází do týmu s úplně jiným postavením. Pětadvacetiletý silák Alec Rauhauser neprošel draftem a přichází po čtyřech výtečných produktivních sezonách v Bowling Green State v NCAA na rok. O čtyři roky mladší Max Gildon už podepsal standardní tříletý nováčkovský kontrakt na 2,775 milionu dolarů. Také on přichází z NCAA, na draftu si ho Florida volila jako 66. v roce 2017.

Very excited to have signed my first pro contract with the @flapanthers. It is a dream come true and I can not thank everyone enough @bgsu for helping me get to this point. #YCAGF pic.twitter.com/SWQ12vVdao