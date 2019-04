Přestupy NHL ONLINE: Zbaví se Nashville nejlépe placeného hráče? | iSport.cz

SPEKULACE - Situaci v brankovišti musí v příštích měsících vyřešit v Calgary, oběma maskovaným mužům totiž končí smlouva. Sedmatřicetiletý Mike Smith bral 5 milionů dolarů, o jedenáct let mladší David Rittich jen 800 tisíc. Přitom oba chytali v základní části zhruba stejně zápasů, v play off pak lapal jen Kanaďan. "Hodně lidí mi před boji o Stanley Cup říkalo, že jestli na něco dojedeme, budou to gólmani. No a vidíte, bylo to to poslední, co nás trápilo," řekl generální manažer Brad Treliving. "Davidovi věříme, je to mladý a kvalitní gólman. A rádi bychom si nechali i Smithe," dodal pro NHL.com.

"When I came here, I was so lucky ... everything time something happened to me in the game, if it's bad or good, he was always there for me. To try to help me."



David Rittich on the impact Mike Smith has had on him. pic.twitter.com/3zw60rHmfN