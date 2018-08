Přestupy NHL ONLINE: Zklamání! Hvězda si postěžovala, že nemá nový kontrakt

ODCHOD Z NHL - V polovině srpna oznámil Kris Versteeg přestup z Calgary do ruského Omsku. Za klub naskočil v přípravě, dařilo se mu, ale z angažmá nakonec sešlo, protože s novým domovem nebyla spokojená jeho žena. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu tak dál hledá angažmá.

Kris Versteeg will not be joining fellow Canadians David Desharnais and Maxime Talbot with Avangard Omsk because Versteeg’s wife does not want to go to Russia.



Desharnais had a pair of goals, including the game winner, in his preseason debut with Omsk today. pic.twitter.com/kylIB2Gdp2