Přestupy NHL ONLINE: Zkušený bek si přeje zůstat v Torontu | iSport.cz

SPEKULACE - Devětadvacetiletý švédský brankář Jacob Markström bude po sezoně bez smlouvy, ale volným hráčem se možná nestane. Vancouver totiž se svou aktuální jedničkou začal pomalu řešit nový kontrakt. "Už je to v procesu. Nastínili jsme, co bychom chtěli a máme i určitou pozitivní odezvu. Teď jen najít cestu vhodnou pro všechny," řekl hráčův agent John Weisbrod o svém klientovi, který v této sezoně bere 4 miliony dolarů a je nominován do Utkání hvězd.

Today on #ReachDeep #Canucks Assistant GM John Weisbrod joins @RandipJanda and @DanRiccio650 to talk about the possibility of a new Jacob Markstrom contract and how Quinn Hughes has filled holes in the roster.



LISTEN:https://t.co/hWElkotfOf