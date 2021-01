Trh s volnými hráči NHL ONLINE: Bergeron u Bruins přebírá "C" od Cháry

PŘESTUP - Slovenský obr Zdeno Chára po dlouhých 14 letech v NHL mění dres! Dlouholetý kapitán Bostonu před startem nové sezony opouští "své" Bruins a zamířeno do Washingtonu. O překvapivém přestupu jako informoval na svém Twitteru uznávaný novinář Ken Campbell. Klub následně příchod vytáhleho rodáka z Trenčína oficiálně potvrdil. Třiačtyřicetiletý bek, který má na kontě 1553 zápasů v základní části nejprestižnější soutěže světa, podepsal roční smlouvu v hodnotě 795 tisíc dolarů. V hlavním městě USA se tak vedle lídra Alexandera Ovečkina setká i s českými hráči Michalem Kempným, Jakubem Vránou a krajanem Richardem Pánikem.

